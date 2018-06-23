ЕС пригрозил ответить Трампу на новые пошлины

Если глава американского государства Дональд Трамп введет пошлины на европейские автомобили, Европа даст «эквивалентный» ответ, говорится в документе Еврокомиссии.

По оценке ЕК, пошлины могут затронуть товары на 300 млрд долларов, при этом ущерб понесут почти все страны ЕС, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

При пошлинах в 25% импорт автомобилей и комплектующих в США может упасть примерно на 50%.

Такой шаг Вашингтона «будет встречен эквивалентными ограничениями со стороны затронутых торговых партнеров», сказано в документе ЕК.