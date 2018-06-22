Трамп пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили

США введут пошлины на ввоз европейских автомобилей в размере 20%, если не будут сняты барьеры, установленные Евросоюзом в отношении американских компаний, заявил президент Штатов Дональд Трамп.

Трамп отметил, что США и «их великие компании и рабочие» долгое время находились под установленными Евросоюзом пошлинами и торговыми барьерами. «Если эти пошлины и барьеры не будут вскоре устранены, мы введем пошлину в 20% на все их автомобили, ввозимые в США», – написал Трамп в Twitter.

Он также призвал европейцев производить автомобили в США.

Напомним, о вероятности установления США ввозных пошлин на европейские автомобили Трамп говорит давно. В июне после саммита G7 он заявлял, что «поручил представителям США не одобрять коммюнике», поскольку США изучают возможность введения «пошлин на автомобили, наводнившие рынок США».

В мае СМИ сообщали, что во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Трамп рассказал о намерении закрыть рынок для европейских автогигантов.

Ранее Трамп сообщал, что поручил министерству торговли США провести расследование о том, обернулся ли спад производства автомобилей и запчастей в США снижением «инноваций и исследований» и угрожает ли это нацбезопасности страны.

В марте Трамп уже грозился ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.