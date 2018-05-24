США начали подготовку к введению пошлин на импорт автомобилей

Проходит расследование, которое может завершиться введением заградительных пошлин на импортные автомобили, сообщило министерство торговли США.

Речь идет о расследовании по статье 232 закона США о расширении торговли от 1962 года, то есть о «расследовании того, как тот или иной импорт влияет на национальную безопасность», передает РИА «Новости».

Министерство проверит, обернулся ли спад производства автомобилей и запчастей в США к снижению «инноваций и исследований, касающихся новых технологий», угрожает ли это нацбезопасности страны.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что поручил провести соответствующее расследование. Он подчеркнул, что автомобильная индустрия является «ключевой» для нацбезопасности США.

Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что размер пошлин может составить до 25%. Ужесточение требований, скорее всего, приведет к увеличению цен в США на импортируемые автомобили.

Напомним, Трамп уже грозил ввести налог на европейские автомобили.

В январе он раскритиковал BMW, Daimler и Volkswagen за то, что они строят заводы в Мексике, а не в США.