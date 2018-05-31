Стало известно о желании Трампа ввести санкции для немецкого автопрома

Президент США Дональд Трамп хочет ввести торговые ограничения для германских автопроизводителей премиум-класса, сообщают источники.

О намерении в перспективе закрыть рынок для европейских автогигантов Трамп заявил во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в апреле, пишет WirtschaftsWoche со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Американский президент якобы сказал французскому коллеге, что сохранит политику сдерживания, пока по улицам Нью-Йорка не перестанут ездить автомобили марки Mercedes. Под санкции может попасть, в частности, автомобилестроительная компания Daimler.

Журналисты также пишут, что Трамп на прошлой неделе отдал указ проанализировать потенциальное введение пошлин на продукцию иностранного автопрома по аналогии с пошлинами на металлы.

Ранее в МИД России спрогнозировали торговую войну между США и ЕС. Перед этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассказала о планах европейских стран защищаться от санкций США.