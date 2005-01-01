Воевавший без одной руки ветеран ВОВ умер в Туле в возрасте 95 лет

Герой России Иван Леонов, в годы Великой Отечественной войны летавший на самолете без одной руки, умер в Туле в возрасте 95 лет, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

«На 96-м году ушел из жизни Герой России, ветеран Великой Отечественной войны, советский военный летчик, почетный гражданин города-героя Тулы Иван Антонович Леонов. Губернатор региона Алексей Дюмин выразил соболезнования родным ветерана, отметив, что его мужество и отвага стали примером для многих защитников Родины», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Иван Леонов родился 1 февраля 1923 года в деревне Моговка Брянской губернии. В марте 1940 года поступил учиться в Армавирскую школу пилотов, боевое крещение принял в боях за Москву, где сбил фашистский самолет.

В июле 1943 года был тяжело ранен, потерял левую руку. После выздоровления добился разрешения летать без одной руки.

За военные заслуги Леонов был награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы» и другими. Звание Героя России ему было присвоено в 1996 году.