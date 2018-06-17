Иностранные болельщики наполнили Instagram фотографиями из России

Иностранцы, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, делятся в соцсетях своими впечатлениями.

Ярые болельщики из Аргентины, Бразилии, Китая и других стран по достоинству оценили российскую архитектуру, достопримечательности и сувениры. Об этом они рассказали на страницах своих соцсетей в Instagram.

«Главная прогулка дня: был на крейсере «Аврора». Корабль открыт для посещения, и вы можете увидеть почти все. В его интерьере несколько элементов из того времени, экскурсия очень интересная, все было здорово. Спасибо», – написал бразилец twolv99.

Публикация от Tiago abreu (@twolv99) 21 Июн 2018 в 6:47 PDT

«Увидеть #WordCup2018 надо вживую», – считает его соотечественник vinimelopelomundo.

Публикация (@vinimelopelomundo) 21 Июн 2018 в 6:30 PDT

Колумбиец Marco Lasso записал видео по дороге из Москвы в Казань. Он призвал других болельщиков соблюдать чистоту, дарить положительные эмоции другим:

«Нужно поделиться нашей радостью, нашим танцем, нашей замечательной культурой. Любое наше положительное действие будут ценить во всех столицах мира, где колумбийцы были», – написал он.

Публикация от (@marcolassoml) 20 Июн 2018 в 8:10 PDT

Иностранные болельщики оценили красоту Казани, Нижнего Новгорода и Саранска:

Публикация от(@baha_rezaei) 21 Июн 2018 в 7:05 PDT

Публикация от Nicolas (@nicolas_7b) 20 Июн 2018 в 4:58 PDT

Публикация от MichelGandur (@michegandur) 20 Июн 2018 в 7:00 PDT

Публикация от Andre A (@a.alyapkin) 21 Июн 2018 в 7:21 PDT

Житель Казахстана опубликовал фото, сделанное у главной достопримечательности Волгограда:

Публикация от Азамат Айнабеков (@aza_ayn) 21 Июн 2018 в 7:08 PDT

Не обошлось и без традиционных русских сувениров.

Публикация от SISCA DOMIGO GRACIA (@fdgracias) 20 Июн 2018 в 7:53 PDT

Жителя Сербии впечатлил Калининград:



Публикация от Just Mr. Black (@_just_mr_black_) 21 Июн 2018 в 6:16 PDT

Польский турист болеет за свою сборную в Москве:



Публикация от (@czaczaa_czarek) 21 Июн 2018 в 6:33 PDT

Туриста из Кореи joshua.hd впечатлили матрешки, сталинские высотки и фото советских вождей:

Публикация от (@joshua.hd) 20 Июн 2018 в 11:03 PDT

Туристка из Монголии khaliuna_ тоже осталась в восторге от Москвы:

Fifa -2018 Публикация от |Mongolia| (@khaliuna_) 21 Июн 2018 в 8:08 PDT

В Москве отметилась известная мексиканская телеведущая Стефани Химонидис:

Публикация от (@chiquibabyla) 17 Июн 2018 в 4:32 PDT

Напомним, ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах, и завершится 15 июля. За это время Россию посетят более 2 млн иностранных туристов.