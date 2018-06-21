Защитник сборной России рассказал о настроениях в команде

Болельщики российской сборной по футболу уже начали примерять на игроков медали чемпионата, но команда не обращает на это внимания, заявил защитник россиян Андрей Семенов.

«Всегда не верили, а сейчас, наоборот, верят и чуть ли не медали вешают нам на шею. Но мы не смотрим на это. К чему стремились, ту игру и показываем», – передает ТАСС слова Семенова.

Он особо отметил поддержку команды на обоих матчах.

«Атмосфера фантастическая. Что в «Лужниках», что в Санкт-Петербурге болельщики гнали команду вперед. Когда звучит гимн, когда поест весь стадион, мурашки пробегают», – поделился ощущениями защитник.

По словам Семенова, перед командой стоит задача победить в последнем матче группового этапа с уругвайцами.

«Завтра посмотрим их и продолжим готовиться. Сегодня игроки не из стартового состава матча с египтянами получили большие нагрузки», – сказал он.

Защитник рассказал также о реакции команды на то, что полузащитник Денис Черышев ведет борьбу в списке бомбардиров с бывшим одноклубником по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду.

«Шутки, конечно, есть, но больше на это не обращаем внимание. Для нас главное, чтобы команда зашла как можно дальше в плей-офф. Личные награды отодвигаем на второй план», – зверил он.

Семенов также прокомментировал 10-летний юбилей с даты с четвертьфинала чемпионата Европы 2008 года, в котором сборная России добилась победы над командой Нидерландов в дополнительное время (3:1).

«Я тогда еще играл во второй лиге за саратовский «Сокол. Сидели смотрели всей командой и были счастливы за Россию, за сборную, хорошо время провели. Представлял ли себя в сборной? Я к этому стремился», – вспомнил Семенов.

На вопрос, готова ли команда повторить успех, защитник ответил: «Идем от матча к матчу. На повестке - уругвайцы. Живем сегодняшним днем. Сам сегодня увидел об этом (о 10-летии победы - прим. ВЗГЛЯД) в новостях, а так из ребят никто не обмолвился».