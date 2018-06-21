Собянин отметил свой юбилей техзапуском нового участка метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в день своего 60-летнего юбилея провел технический запуск семи новых станций Калининско-Солнцевской линии метрополитена.

Собянин поговорил с местными жителями и пообещал им открыть движение на участке к сентябрю.

«Стройка завершена, но нам предстоит передать в эксплуатацию, обкатать участок, чтобы работал бесперебойно. На это потребуется немало времени. Мы надеемся, в конце августа - начале сентября ветка пойдет с пассажирами», – передает ТАСС слова Собянина.

На участке Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до «Рассказовки», протяженностью 14,2 километров, разместится семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Напомним, 22 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена со станциями «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская».