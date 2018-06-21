В здание Киевсовета ворвались митингующие

Участники митинга в украинской столице, возмущенные состоянием исторических артефактов, обнаруженных при строительстве торгового центра на Почтовой площади, ворвались в здание Киевского городского совета.

На заседании в пятницу киевские депутаты планировали рассмотреть вопрос дальнейшей судьбы раритетов. Участники акции требуют создать музей на месте найденных исторических памятников. Во время митинга они попытались проникнуть в здание горсовета, некоторым удалось прорваться и устроить потасовку с представителями полиции, передает ТАСС.

Активисты выломали дверь и ворвались в сессионный зал. Сейчас в Киевсовете находятся 150 человек, заседание не началось.

Напомним, археологические раскопки на Почтовой площади в Киеве начались в 2015 году. Рабочие обнаружили там древние артефакты. В 2016 года этому месту был присвоен статус памятника городского значения, но в марте 2017 года раскопки приостановили после отказа инвестора ТЦ финансировать работы из-за угрозы обвала строения.

Участники акции протеста заявляют, что при нынешнем подходе городских властей обнаруженные древности могут не дожить до музеефикации. По их словам, часть раскопок уже оказалось под водой, а на деревянных находках от сырости выросли грибы.