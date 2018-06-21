Трамп поиздевался над прервавшими его речь митингующими

Президент США Дональд Трамп в ходе митинга в штате Миннесота зло пошутил над митингующими и приказал охране выгнать их.

В Миннесоте протестующие ненадолго прервали выступление Трампа, посвященное миграции, передает РИА «Новости».

«Выгоните их отсюда. Это женщина или мужчина? Я не могу понять. Ему нужна стрижка», – заявил глава Белого дома, указывая нва одного из протестующих.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому в США отменяется практика разлучения семей незаконных мигрантов.

В апреле в стране была объявлена политика «нулевой терпимости» к мигрантам. С этого момента власти задерживают все переходящие границу семьи с детьми, после чего отправляют родителей в изоляторы, а детей – в специальные центры содержания. Только за май-начало июня было задержано более 2 тыс. детей.

Такие методы властей США вызвали критику со стороны правозащитников и международного сообщества.

Например, папа Римский Франциск поддержал американских епископов, выступающих против миграционной политики Трампа, заявив, что популизм не является решением проблемы.