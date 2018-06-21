В Братске задержали подозреваемого в убийстве ребенка

В Братске Иркутской области задержан подозреваемый в убийстве девочки, пропавшей 9 июня, ее тело обнаружено, сообщили в региональном СК.

Девочка девяти лет ушла на прогулку 9 июня вечером и пропала. С тех пор ее искали сотрудники полиции и волонтеры, передает РИА «Новости». 20 июня поиски девочки прекратили, а правоохранители вышли на след 43-летнего жителя Братска, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка.

«На допросе подозреваемый признался, что убил девочку и показал место, где спрятал ее тело», – сообщили в СК.

Там добавили, что тело ребенка было обнаружено с признаками насильственной смерти, сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

Напомним, в среду жительница Липецкой области убила школьную подругу и ее трехлетнюю дочь, а затем похитила их имущество и документы.