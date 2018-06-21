В Братске задержали подозреваемого в убийстве ребенка

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21 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Кого и как затронет повышение НДС

По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
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Что мешает Макрону сотрудничать с Россией

Макрон не может забыть встречу Ле Пен с Путиным в разгар выборов во ФранцииФото: Mikhail Klimentyev/Sputnik Photo Agency/Reuters
«Европа постепенно осознает, что Америка решила ее съесть, принести в жертву на алтарь собственного благополучия», – пришли к выводу российские политологи, выслушав рассказ аналитика французского МИДа Жюстена Вайса. Гость выступил на организованном ЭИСИ круглом столе, посвященном «бесконечной истории» отношений Москвы и Парижа и тому, почему они продолжают бесконечно буксовать. Подробности...
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Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
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Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

Пак Бёнг Хван, экс-министр Посольства Республики Корея в Российской Федерации
Дипломатический прием корейского лидера на государственном уровне состоится впервые за 19 лет – с визита в 1999 году президента Ким Тэ Джуна. В связи с этим Россия возлагает большие надежды на правительство Мун Чжэ Ина. Подробности...

С российской сборной произошло чудо, и совсем не маленькое

Андрей Бабицкий, журналист
Мы вообще похоронили в сердце своем национальный футбол, усматривая в динамике нашей команды лишь деградацию и развал. Но тем отчаяннее восторг. Здесь есть какая-то неправильность, которую я пытаюсь отыскать. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          В Братске задержали подозреваемого в убийстве ребенка

          21 июня 2018, 07:53

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          В Братске Иркутской области задержан подозреваемый в убийстве девочки, пропавшей 9 июня, ее тело обнаружено, сообщили в региональном СК.

          Девочка девяти лет ушла на прогулку 9 июня вечером и пропала. С тех пор ее искали сотрудники полиции и волонтеры, передает РИА «Новости». 20 июня поиски девочки прекратили, а правоохранители вышли на след 43-летнего жителя Братска, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка.

          «На допросе подозреваемый признался, что убил девочку и показал место, где спрятал ее тело», – сообщили в СК.

          Там добавили, что тело ребенка было обнаружено с признаками насильственной смерти, сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

          Напомним, в среду жительница Липецкой области убила школьную подругу и ее трехлетнюю дочь, а затем похитила их имущество и документы.


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