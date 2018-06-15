Российский болельщик схватил иностранную журналистку за грудь в эфире

Во время трансляции ЧМ-2018 российский болельщик поцеловал и схватил за грудь журналистку канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран.

Корреспондент Deutsche Welle вела прямую трансляцию из Саранска, когда в кадре к ней быстро подошел неизвестный болельщик, схватил за грудь, обнял и поцеловал в щеку, видео журналистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Публикация от Julieth (@juliethgonzaleztheran) 15 Июн 2018 в 8:20 PDT

После кратковременного шока она продолжила говорить в камеру, в то время как мужчина растворился в толпе.

«Я была на месте происшествия в течение двух часов, чтобы подготовиться к трансляции, и не было никаких перерывов», – сказала Гонсалес Теран. «Когда мы выходили в эфир, этот фанат воспользовался ситуацией. Но потом, когда я оглянулась, его уже не было», – цитирует слова журналистки Deutsche Welle.

Позднее телеканал выпустил заявление в Twitter, в котором осудил действия болельщика.

«Сексуальное домогательство – это не хорошо. Его нужно остановить. В футболе, и в любых других местах», – говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018 на стадионе «Лужники». Результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала высокий результат. ЧМ-2018 продлится в России до 15 июля.