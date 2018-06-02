Оператор Агентства журналистских расследований погиб на Украине

В автомобильной аварии в украинском городе Ровно погиб оператор Агентства журналистских расследований «Четвертая власть» Валерий Мартынюк.

«Не стало с нами Валеры Мартынюка-младшего. Нет слов, чтобы выразить печаль», – сообщил главный редактор агентства Владимир Торбич в Facebook.

По словам Торбича, произошел несчастный случай, «нарушение водителем правил дорожного движения». Он отметил, что Мартынюк «был хорошим оператором и хорошим фотографом». Похороны состоятся 3 июня.

В пятницу Торбич написал, что Мартынюк и журналистка «Четвертой власти» попали в ДТП, были госпитализированы. Девушку удалось спасти.

По данным отдела коммуникации полиции Ривненской области, ДТП со смертельным исходом произошло около 20 часов в пятницу на улице Дубенской. «Полицейские на месте происшествия выяснили, что 41-летний житель, управляя автомобилем Renault Megane, совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Setra сообщением «Киев-Львов» под управлением 35-летнего жителя Тернопольщины», – передает сообщение полиции УНИАН.

Отмечается, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование.