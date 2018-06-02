Флот США решили оснастить противокорабельной ракетой NSM

Американские корабли программы Littoral Combat Ship получат противокорабельные ракеты NSM в рамках контракта военно-морских сил США с компанией Raytheon.

Начальная стоимость контракта составляет 14 млн долларов, однако эта сумма может вырасти до 848 млн долларов за весь период действия соглашения, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense News.

Отмечается, что в ходе конкурса ракете NSM удалось превзойти такие аналоги, как AGM-158C LRASM от Lockheed Martin и RGM-84 «Гарпун» от Boeing.

В рамках программы Littoral Combat Ship в США разработано два проекта боевых прибрежных кораблей: быстроходный монокорпусный корабль и тримаран.

Судна обоих проектов могут достигать скорости 45 узлов и проходить без дозаправки более 3 тыс. 500 морских миль.

По Littoral Combat Ship будет выпущено 55-60 кораблей, которые заменят фрегаты «Оливер Хазард Перри» и морские тральщики «Авенджер».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Береговая охрана США получит новый тяжелый ледокол – впервые за 40 лет.