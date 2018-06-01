Трамп пообещал военным новый ледокол впервые за 40 лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Береговая охрана США получит новый тяжелый ледокол – впервые за 40 лет.

«Я рад сообщить, что Береговая охрана сейчас на пути получения своего первого нового тяжелого ледокола впервые за более, чем 40 лет, и много других кораблей, и лодок, и оборудования, и всего, что вам необходимо», – сказал Трамп, выступая на церемонии смены командующего Береговой охраны, передает РИА «Новости».

Береговая охрана хочет начать строительство первого нового тяжелого полярного ледокола в 2019 финансовом году – с октября 2018 года. Ввести судно в эксплуатацию планируется в 2023 году, пишет USNI News.



«Стоимость приобретения нового тяжелого полярного ледокола ранее была оценена неофициально примерно в один миллиард долларов, но Береговая охрана и флот теперь считают, что три тяжелых полярных ледокола могут быть приобретены за общую сумму около 2,1 млрд долларов», – отмечается в материале.

Сейчас у Береговой охраны США есть всего три ледокола, один из которых используется в основном для научных изысканий. Между тем, в распоряжении России имеется не менее 40 ледоколов, писали американские СМИ.

В январе сообщалось, что новые американские ледоколы собрались оснастить крылатыми ракетами.