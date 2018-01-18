Новые американские ледоколы собрались оснастить крылатыми ракетами

Новые ледоколы Береговой охраны США, находящиеся в стадии проектирования, впервые могут быть оснащены тяжелым вооружением, вплоть до крылатых ракет, пишет газета The Washington Times.

Выступая на симпозиуме Ассоциации надводных военно-морских сил в Кристал-Сити (штат Вирджиния), командующий Береговой охраной адмирал Пол Зукунфт объявил, что первый из шести ледоколов может вступить в строй через пять лет, стоимость его строительства составит менее 1 млрд долларов, передает ТАСС.

«Нам удалось сократить предполагаемые расходы и зарезервировать место, вес и энергию для оснащения кораблей вооружениями на тот случай, если мир изменится в следующие пять, 10 или даже 15 лет», – отметил Зукунфт.

Адмирал не стал раскрывать информацию о вооружениях, однако издание пишет, что ранее он высказывался за размещение на ледоколах крылатых ракет.

В настоящее время у Береговой охраны США есть всего три ледокола, один из которых используется в основном для научных изысканий. На этом фоне, как отмечается в публикации, в распоряжении России имеется не менее 40 ледоколов.

Издание пишет, что противники идеи оснащения вооружениями ледоколов Береговой охраны считают, что в Москве это может быть воспринято как желание Вашингтона вести борьбу за Арктику.

В конце ноября государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон отстает от Москвы в вопросах освоения Арктики, которая в будущем будет становиться все более важным регионом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия сделала большой шаг на пути к лидерству на Арктическом шельфе.