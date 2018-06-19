Власти Украины вернули экипажу «Норда» российские паспорта

Экипажу крымского рыболовецкого судна «Норд», удерживаемого на Украине, вернули российские паспорта, сообщила представитель судовладельца – керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

По ее словам, еще есть вопросы, которые необходимо закончить в правовом поле Украины, передает РИА «Новости».

«По поводу возврата морякам паспортов: да, вернули, но это промежуточный вариант, который не несет каких-то важных последствий, так как суды по всем эпизодам перехода еще идут. Просто возвращение людям тех документов, на которые они имеют право», – сказала Шевелева.

Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в марте.

Украинские правоохранительные органы отобрали у экипажа судна российские паспорта, назвав называли нарушением порядка выезда из «оккупированной территории» наличие у всех членов экипажа «так называемых паспортов граждан России, выданных в городе Керчь».

Вернув российские паспорта экипажу крымского рыболовецкого судна «Норд», власти Украины де-факто признали законную силу выданных в российском Крыму документов.