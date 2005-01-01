Набиуллина прокомментировала резкое сокращение вложений России в госдолг США

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала сокращение вложений России в госдолг США.

«Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски: финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», – прокомментировала ситуацию Набиуллина по вложениям России в казначейские бумаги американского минфина.

При этом прямо глава Центробанка на вопросы отвечать не стала, добавив, что регулятор рассказывает о размещении средств с лагом в полгода. Согласно политике ЦБ, последние действия крупного держателя резервов не раскрываются, сообщают «Ведомости».

Напомним, что к апрелю Россия продала практически половину казначейских гособлигаций США, сократив бумаги с 96,1 млрд долларов до 48,7 млрд долларов. Такое снижение инвестиций в госдолг Америки стало рекордным с 2008 года.