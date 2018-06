Робби Уильямс объяснил свой неприличный жест на открытии ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс сообщил, что пытался на пальцах показать, сколько осталось времени, а получился неприличный жест.

«Я просто показал, что осталась минута до стартового свистка. Я был под давлением, потому что оставалась всего одна минута, и я не знал, успею ли закончить за полминуты. Поэтому я начал обратный отсчет. Я не доверяю сам себе, совершенно не знаю, что сделаю в любой момент», – сказал Уильямс, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Joe.

Напомним, Уильямс показал средний палец на камеру во время исполнения песни Let me entertain you на открытии ЧМ-2018.

Русская подруга Робби Уильямса, переехавшая из Екатеринбурга в Великобританию, объяснила, кому певец показал средний палец на открытии мундиаля.

Телекомпания Fox извинилась за непристойный жест британского певца Робби Уильямса на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.