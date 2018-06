Подруга Робби Уильямса объяснила неприличный жест певца на открытии ЧМ-2018

Русская подруга Робби Уильямса, переехавшая из Екатеринбурга в Великобританию, объяснила, кому певец показал средний палец на открытии мундиаля.

«Этот жест был адресован британскому парламенту. В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Наша «желтая пресса» выставила его в худшем свете. Но я знаю его уже 10 лет. Робби последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг. Черт возьми, это же Робби Уильямс! Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест и все. И он показал его британскому парламенту. Поверьте, они здесь уже успели это обсудить. Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби даже не получил ни цента за свое выступление на ЧМ-2018. Что касается связей с Путиным, то они даже не встретились», – цитирует слова женщины «Комсомольская правда Екатеринбург».

Издание не называет ее имя, но уточняет, что женщина живет в Великобритании. Переехав туда сразу после окончания вуза в Екатеринбурге. Со знаменитым певцом она познакомилась через своего друга продюсера более 10 лет назад.

Уильямс показал средний палец на камеру во время исполнения песни Let me entertain you.

Певец называет себя страстным футбольным болельщиком. В 2006 году он купил акции футбольного клуба «Порт Вейл».