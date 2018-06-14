Робби Уильямс показал неприличный жест на церемонии открытия ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс, закончив свое выступление на церемонии открытия ЧМ-2018, показал в камеру неприличный жест.

«Тут Робби Уильямс на открытии чемпионата фак в камеру показал. Такого на Первом канале еще не было», – отмечает «Дождь».

ТАК! Тут Робби Уильямс на открытии чемпионата фак в камеру показал. Такого на Первом канале еще не былоhttps://t.co/BcAw6TfzzZ pic.twitter.com/xHOH0Pfc3d — Телеканал Дождь (@tvrain) 14 июня 2018 г.

До этого на «Лужниках» прошла торжественная церемония открытия чемпионата мира, на которой выступили Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина.