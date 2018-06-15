Американская телекомпания извинилась за неприличный жест Робби Уильямса

Телекомпания Fox извинилась за непристойный жест британского певца Робби Уильямса на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

Представитель Fox в разговоре с The Hollywood Reporter отметил, что церемонию открытия подготовила третья сторона, а телеканал вел прямую трансляцию мероприятия. Представитель канала заверил, что в Fox не знали, что может произойти во время прямой трансляции. «Мы приносим свои извинения», – добавил он.

Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников сказал РИА «Новости», что жест Уильямса мог быть адресован британским таблоидам или политикам. По его словам, у британского певца сложилось мнение о России, которое отличается от того, что транслирует английская пресса. «Так что жест относился скорее к британской прессе или к Терезе Мэй или Борису Джонсону, вариантов много», – сказал он.

По его словам, жест Уильямса немного бунтарский, но никак не оскорбляющий Россию или российскую аудиторию. «Робби изменил слова в песне и спел, что «сделал это бесплатно» и показал фингер. Думаю, у российской публики нет никаких сомнений в любви, которую испытывает Робби Уильямс к России», – подчеркнул Ратников.

Ранее в пятницу The Guardian написала, что чемпионат мира – 2018 стал, как и ожидалось, грандиозным событием, и несмотря на сравнительно скромную церемонию открытия, эмоций в нее добавил неожиданный хедлайнер – британский певец Робби Уильямс.