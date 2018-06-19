На Митрохина составлен административный протокол за одиночный пикет у Госдумы

Председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин привлечен к административной ответственности за проведение одиночного пикета против пенсионной реформы у здания Госдумы.

«На меня составили протокол за административное правонарушение по ст. 20.2 КоАП, которая предусматривает до 30 суток ареста. Из отдела полиции меня отпустили, суд назначен на 5 июля», – сказал Митрохин, передает ТАСС.

Усиленные меры безопасности введены с 25 мая по 25 июля в регионах, где проводится чемпионат мира по футболу.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.