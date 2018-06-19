Умер украинский поэт Иван Драч

После продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался украинский поэт и общественный деятель, лауреат госпремии СССР Иван Драч.

Об этом сообщил украинский кинокритик и сценарист Сергей Трымбач, передает ТАСС.

Поэт Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области. Свой первый сборник стихов он выпустил в 1962 году. Сборник стихов «Зеленые врата» отмечен Государственной премией СССР (1983).

Наибольшую известность ему принесли поэмы «Нож в солнце», «Смерть Шевченко», «Чернобыльская мадонна».

Драчев был членом КПСС (1959-1990), однако активно критиковал советскую власть. В 1989 году он вместе с Вячеславом Чорновилом и другими украинскими диссидентами создал «Народный рух» – первую официальную украинскую антисоветскую организацию, был его первым председателем.

Также он трижды избирался депутатом Верховной рады. Возглавлял общественную организацию Конгресс украинской интеллигенции. В 2006 году был удостоен звания Героя Украины.

Отметим, что в 2017 году Драчев вместе с писателем Дмитрием Павлычко выступали за то, чтобы на Украине был лишь один государственный язык.