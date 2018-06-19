Вышинского переведут в СИЗО для встречи с российским омбудсменом

Главу портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского переведут в киевский следственный изолятор для встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Состоялись договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевское СИЗО. Такие согласия получены от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД», – сообщила Денисова, передает РИА «Новости».

По ее словам украинская сторона сделала все возможное для «минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Татьяны Москальковой к тем лицам, которых она хотела посетить».

По словам Денисовой, у Москальковой также будет возможность посетить российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова в понедельник провели встречу в Москве.

В апреле Украина заявила о готовности обменять 20 россиян на осужденных в России за терроризм украинского кинорежиссера Олега Сенцова и крымского анархо-коммуниста Александра Кольченко, а также пленных в Донбассе. Позже Украина предложила обменять Сенцова на Кирилла Вышинского.