Для московского метро решили разработать новые правила

С декабря 2018 году начнут действовать новые правила пользования столичной подземкой.

Пресс-служба московского метрополитена сообщила, что работа столичной подземки всегда осуществляется в соответствии с действующим законодательством, потому «типовые правила пользования метрополитеном вступят в силу с 30 декабря этого года», и «одновременно с ними начнут действовать и новые правила пользования столичным метро, которые сейчас активно разрабатываются», передает РИА «Новости».

До этого СМИ сообщали, что Минтранс доработал проект типовых правил пользования метрополитенами; по проекту якобы разрешается фото- и видеосъемка и запрещается курение электронных сигарет.

Также стало известно, что Минтранс изменил социальный стандарт транспортного обслуживания населения в части оборудования общественного транспорта отопителями и кондиционерами.

Представитель министерства пояснил, что соцстандарт транспортного обслуживания населения при перевозках автомобильным и городским наземным общественным транспортом разработан в целях реализации транспортной стратегии России на 2014-2018 годы; по нему устанавливается уровень и показатели качества транспортного обслуживания по муниципальным, межрегиональным, международным маршрутам регулярных перевозок, а также их нормативные значения.

«Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, оборудованы системами отопления и кондиционирования воздуха, настроенными на поддержание комфортной температуры в салоне транспортного средства в любое время года», – говорится в обновленной редакции стандарта.

При этом нормы температурного режима остались прежними – не меньше 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов, не больше 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.

Кроме того, были регламентированы нормы вместимости в салоне транспортных средств – не более трех человек на 1 квадратный метр (ранее – до пяти человек) свободной площади транспорта.

При этом перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по смежным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок должно осуществляться только с использованием сидячих мест.

«Распоряжения Минтранса России вступают в силу с момента их подписания, если иное не оговорено самим распоряжением, но при этом еще раз отмечаем, что социальный стандарт разработан для оценки качества транспортного обслуживания населения и носит рекомендательный характер», – подчеркнул представитель ведомства.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что предложенные Минтрансом правила, согласно которым запрещается провозить детей в колясках в метро, избыточные.