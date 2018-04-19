Кузнецова раскритиковала запрет на использование детских колясок в метро

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что предложенные Минтрансом правила, согласно которым запрещается провозить детей в колясках в метро, избыточные.

По мнению омбудсмена, такие меры представляют угрозу жизни детей, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Минтранс разработал новые правила пользования метрополитеном, согласно которым детей в колясках в метро провозить будет запрещено.