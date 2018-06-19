Песков прокомментировал возможную встречу Путина с кабмином по вопросу пенсионной реформы

Президент Владимир Путин пока не планирует встречаться с правительством для обсуждения пенсионной реформы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет, в графике нет таких планов», - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, планирует ли Путин консультации с кабмином по пенсионной реформе в ближайшее время.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.