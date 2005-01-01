ЦСКА отказался продать Головина в «Ювентус» за 17 млн евро

Московский футбольный клуб ЦСКА отклонил предложение итальянского «Ювентуса» о покупке полузащитника Александра Головина за 17 млн евро, сообщили итальянские СМИ.

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, переговоры будут возобновлены в конце недели. «Ювентус» собирается повысить цену еще на 1 млн и добавить проценты от возможной сделки по продаже, передает ТАСС.

ЦСКА хочет за Головина 25 млн евро.

Напомним, 8 июня сообщалось, что итальянский футбольный клуб «Ювентус» заинтересовался полузащитником ЦСКА и сборной России Александром Головиным.

В мае телеканал ESPN сообщал, что лидерами сборной России по футболу на предстоящем ЧМ-2018 станут Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев и Алексей Миранчук.