СК начал проверку инцидента с зависшими вниз головой на аттракционе людьми

Следственный комитет начал проверку после того, как в одном из парков Новосибирска отдыхающие зависли вниз головой на сломавшемся аттракционе.

В данный момент следователи опрашивают работников парка и очевидцев ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, следует из сообщения СК в «ТамТам».

Инцидент в новосибирском парке произошел в понедельник. Видео, на котором запечатлено происшествие, приводит Рен-ТВ.

«Аттракцион «360 градусов» остановился во время работы. Наша подписчица, которая находилась внутри, сообщила: «Отлетело какое-то колесо, и мы в самом верху провисели вниз головой около 5 минут, пока мужчины не пришли на помощь и вручную не прокрутили конструкцию». От ремней на плечах у девушки остались синяки и ссадины», – сообщила новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Пострадавшая добавила, что «очень было страшно, чтоб не открылись ремни безопасности».

Отмечается, что аттракцион закрыли, ведутся ремонтные работы.

Напомним, в 2017 году в американском штате Огайо в результате поломки аттракциона Fireball один человек погиб, еще несколько пострадали; причиной аварии стала коррозия металла.