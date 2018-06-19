RT и МВД запустили проект по оказанию помощи соотечественникам за рубежом

Телеканал RT вместе с МВД России запустил проект по оказанию помощи соотечественникам, которые живут за рубежом и хотят вернуться на родину.

Решение о сотрудничестве было принято после публикации в рамках проекта RT «Не один на один» ряда материалов.

Так, на сайте телеканала вышли статьи о 82-летней блокаднице Клавдии Мальцевой, которой в течение года пришлось доказывать право на получение российского паспорта в общем порядке, несмотря на наличие у нее льготного статуса. Лишь после вмешательства генерал-майора полиции Ольги Кирилловой выяснилось, что Мальцева имеет право на получение гражданства России в ускоренном порядке.

Этот случай далеко не единственный. RT продолжит искать соотечественников, которые из-за бюрократических проволочек не могут получить российское гражданство и вернуться на родину.

МВД, в свою очередь, окажет максимальную помощь тем, кто столкнулся с проблемами при получении гражданства.