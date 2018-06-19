Индия и Россия из-за санкций могут перейти на расчеты в национальных валютах

Москва и Нью-Дели из-за санкций США могут перейти на расчеты в национальных валютах в области военно-технического сотрудничества, пишет The Economic Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.

По данным издания, финансовые санкции, которые объявил Вашингтон против Москвы, усложнили торговлю России и Индии военной техникой и вооружениями. В частности, это осложнило проведение ремонтных работ на переданной индийской стороне в лизинг атомной подлодке «Чакра».

Всего, как сообщили источники, задерживаются платежи на сумму около 2 млрд долларов, передает ТАСС.

Поэтому, согласно данным источников, в ходе консультаций стороны пришли к выводу о том, что выходом из сложившейся ситуации может стать переход к расчетам в национальных валютах, которые придут на смену существующим в настоящее время расчетам в долларах. Стороны рассматривают переход на рубли и рупии по курсу, привязанному к какой-либо международной валюте.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В прошлом году сообщалось, что российская атомная субмарина К-152 «Нерпа», переданная в аренду ВМС Индии и получившая название «Чакра», была повреждена в результате аварии. У нее деформировался сонарный купол в носовой части подлодки.