Австралия обеспокоилась влиянием России в Океании

Канберра намерена активно развивать экономические отношения со странами Океании в противовес укреплению влияния в этом регионе Китая и России, заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

По ее словам, «Россия время от времени приходит в регион и начинает вести свою игру», передает ТАСС.

«Мы хотим быть уверенными в том, что они [островные государства Океании] сохранят свой суверенитет и устойчивое экономическое развитие и не попадут в долговую ловушку», – заявила глава австралийского МИД в интервью изданию The Sydney Morning Herald.

Она также призналась, что Канберру тревожат последствия некоторых заключаемых островными государствами Океании финансовых соглашений, которые в долгосрочной перспективе «могут сказаться на их суверенитете».

По словам Бишоп, Австралия хотела бы быть «естественным партнером тихоокеанских государств, которого они бы выбирали».

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