Аналитики описали проблемы США в глобальном противостоянии с Россией

США пытается успешно противостоять в глобальной борьбе с Россией и Китаем, однако нуждаются в гибкой тактике, так как им придется обращать внимание на многие отвлекающие факторы и конфликты в разных регионах мира, которые могут привести к началу новой холодной войны, считают аналитики Stratfor.

Аналитики отмечают, что США столкнутся с тем, что в глобальной борьбе с Россией и Китаем им придется тратить внимание и ресурсы на отвлекающие факторы, пишет Stratfor.

В 2000-х годах США значительно укрепили свое присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке, однако одновременно сократили свое военное присутствие в Европе, снизили возможности в Тихом океане и закрыли большое количество баз, которые были во время холодной войны предназначены для потенциальной войны с Россией.

Однако события последних лет поменяли взгляд США на ситуацию в Азии, где растет сила Китая, и в Европе, где Россия «вмешалась» в кризис на Украине.

Теперь центральным «полем битвы» с Россией стала Северная Атлантика, дополнительное значение приобретают Турция, Польша, Украина, Белоруссия и Грузия. Повышенное внимание со стороны США получают Скандинавия в целом и Норвегия.

В Тихом океане США испытывает нехватку авиабаз в связи с растущим арсеналом Китая, в связи с чем Вашингтон уделяет особое внимание союзникам в лице Японии и Сингапура, одновременно ища альтернативные базы в северной Австралии и на Филиппинах.

Вашингтон также стремится укрепить свои отношения с рядом стран, не являющихся союзниками, в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Индия, Вьетнам, Малайзия и Индонезия, вероятно, будут наблюдать повышенное внимание в предстоящие годы со стороны Соединенных Штатов. Естественно, и Китай вряд ли останется пассивным на этом фронте, попытавшись укрепить свои отношения со странами Юго-Восточной Азии в ответ.

Однако, кроме глобальной конкуренции с мировыми державами, Вашингтону приходится отвлекаться на такие «вспышки», как глобальная «война с терроризмом», которая продолжается и по сей день, пусть ее фокус и значительно изменился за 17 лет, что наложило серьезную нагрузку на специальные оперативные силы Соединенных Штатов, повредив готовности ВВС и ВМС США.

Кроме того, отвлекающими «вспышками» могут оказаться конфликты с Ираном или Северной Кореей, или с ними обоими. Это потребует большего внимание Вашингтона к Персидскому заливу и Корейскому полуострову, что может помешать глобальному противостоянию США с Россией и Китаем.

«Поскольку великие державы все больше и больше вступают в противостояние, планета может стать свидетелем наступления геополитического климата, невиданного со времен холодной войны», – считают аналитики Stratfor.

По их мнению, это может вылиться в поддержку сторонами такого «противостояния» мятежников и правительственных сил по всему миру, что приведет к затяжным конфликтам в разных странах. Аналитики считают, что Россия уже начала это делать, по некоторым сообщениям, поддерживая некоторые фракции талибов в Афганистане, в то время как США поддерживали антироссийские группировки в Сирии. И в этом контексте, если отношения между Ираном и США выльются в открытый военный конфликт, Москва и Пекин могут оказать прямую помощь Тегерану, считает Stratfor.

В мае лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что «холодная война» с Россией, которую по указке США ведет Европа, является серьезной ошибкой, так как таким образом Москву «толкают в объятия» Пекина.