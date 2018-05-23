Ле Пен сказала, чем опасна для Запада «холодная война» с Россией

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что «холодная война» с Россией, которую по указке США ведет Европа, является серьезной ошибкой, сообщает Agence France Presse.

«Крупная ошибка вести по требованию Соединенных Штатов и НАТО «холодную войну» против России и тем самым подталкивать ее в объятия Китая, что создает риск возникновения мощной силы, перед которой нам останется лишь плакать», – сказала Ле Пен, передает ТАСС.

По ее словам, Франция и Европа должна относится к России как к партнеру и союзнику по некоторым направлениям. «Россия – один из ключевых игроков в борьбе с исламистами, и в связи с этим мы должны бы поддерживать с ней укрепленные, союзнические отношения», – отметила она.

Лидер «Национального фронта» подчеркнула, что именно вместе с Россией Франция должна бороться с исламистскими фундаменталистами, «вместо того, чтобы бороться с теми, кто борется против исламистских фундаменталистов».

Ле Пен также прокомментировала визит в Россию президента Франции Эмманюэля Макрона, который с 24 по 25 мая пройдет в Санкт-Петербурге. «Хотелось бы, чтобы он прислушался к здравому смыслу и подумал о сближении с Россией. Это великая нация, и мы совершенно не заинтересованы во враждебных отношениях с ней», – добавила политик.

В марте Ле Пен заявила, что Евросоюз ведет настоящую холодную войну против России, комментируя действия Британии и ЕС по делу Скрипаля.