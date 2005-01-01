Рэпер Гнойный обрушил серию оскорблений на Шнурова

Рэпер Вячеслав Машнов (псевдонимы Слава КПСС, Гнойный) опубликовал новый дисс на Сергея Шнурова под названием «Матильда», заявив, что Сергей Шнуров «жалкий и одинокий старик» в оранжевых леггинсах.

Рэпер критикует лидера группы «Ленинграда» за развод с женой Матильдой, который якобы произошел из-за многочисленных измен Шнурова. Видео размещено на YouTube. Согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики.

«Сидя на веранде своей московской виллы он строчил смс уже совсем другой... Единственного, кто видел тебя, ты предал, не было бы никого, кто это опроверг», – заявил Машнов. Он высмеивает Шнурова за то, что тот якобы считает себя великим, и поэтому любая женщина будет рада провести с ним ночь. При этом Слава КПСС называет Шнура «жалким и одиноким стариком» в оранжевых леггинсах.

«Всю жизнь он строил из себя кого-то, делал перед камерой сложные щи, выглядеть перед всей страной идиотом было сложно, но он продолжал тащить свою лямку», – читает Гнойный.

Лидер группы «Ленинград» пока не отреагировал на ролик рэпера.

В конце мая в соцсетях лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о разводе с Еленой Шнуровой, позже объяснив причину развода в стихах.

В конце мая жена лидера группы «Ленинград» Елена (Матильда) Шнурова сделала в соцсетях заявление после объявления о расставании звездной пары. Позже Сергей Шнуров рассказал в интервью писателю Сергею Минаеву подробности развода со своей супругой.