На Украине тоже появились случаи смерти от «Боярышника»

В Дарницком районе Киева от передозировки настойкой боярышника скончался мужчина, врачи успели спасти его собутыльника.

В воскресенье, 17 июня, в Дарницком районе Киева от передозировки настойкой боярышника умер мужчина, а его собутыльника успели спасти медики, сообщает dtp.kiev.ua в Instagram:

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 17 Июн 2018 в 6:59 PDT

«Настойка боярышника вместо марша ЛГБТ: одного успели откачать, второму не хватило достаточной дозы. Увидела два тела, один бездыханный. Приехала скорая, откачала. Говорят, таких вызовов каждый день по 20 человек», – сообщает источник.

Напомним, после массовых отравления людей в Иркутской области и некоторых других регионах поддельным косметическим средством «Боярышник» в украинском сегменте соцсетей появилось множество шуток по этому поводу и так называемых мемов.

Один из них разместила Виктория Сибирь, бывшая пресс-секретарь Марии Гайдар, работавшей помощницей экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили:

После того, как издевательсткие картинки с насмешками разместил в соцсетях посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров, представители российского МИДа поинтересовались у первых лиц государства причинами подобного поведения дипломата:



Настойка боярышника – это лекарство, содержащие этиловый спирт, которое из-за невысокой цены часто покупают лица, злоупотребляющие алкогольными напитками. Настойка используется в качестве успокоительного средства и для лечения болезней сердца.