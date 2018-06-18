Интерполу задали вопрос о задержании в Москве главы «ДжамильКо»

Интерпол переадресовал российским властям вопрос о якобы произошедшем в Москве задержании главы компании «ДжамильКо» Джамиля Халеда.

«Интерпол никогда не осуществляет арестов, это всегда делается полицией в странах-членах организации в соответствии с национальными правилами», – передает РИА «Новости» сообщение из штаб-квартире организации в Лионе.



Там подчеркнули, что даже «если или когда полиция какой-либо из 192 стран-членов Интерпола делится информацией с генеральным секретариатом в Лионе в отношении расследований и лиц, скрывающихся от правосудия, эта информация все равно остаётся в собственности этой страны».



Ранее российские СМИ сообщили об аресте в Москве французского предпринимателя, президента компании «ДжамильКо» Джамиля Халеда по запросу Интерпола.