Ветерана «АТО» раскритиковали за открытую поддержку сборной России

Участник «АТО» и президент ассоциации мини-футбола Волыни на Украине Сергей Голоскоков болеет за сборную России на ЧМ-2018.

Фотографии Голоскокова с российским флагом опубликовал «Общественный союз «Союз воинов АТО Волыни» на странице в Facebook с критическим комментарием, сообщает «Апостроф».

«Болеть за страну-агрессора, радоваться ее успехам, публично фотографироваться с триколором и выставлять фото в сеть – очень возмутительный факт», – говорится в посте.

Пользователи рекомендовали Голоскокову выбрать, в какой стране он хочет жить и потребовали покинуть пост президента ассоциации мини-футбола.

Напомним, несмотря на призывы игнорировать чемпионат мира, трансляцию матча открытия ЧМ-2018 только по официальным данным посмотрели 4 млн украинцев - примерно каждый десятый житель страны.



