Медведева приехала к новому тренеру в Канаду

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева прибыла в Канаду для работы с новым тренером Брайаном Орсером.

«Торонто был прекрасен и до этого, но теперь стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду, Евгения Медведева», – написал американский фигурист Джейсон Браун в своем Twitter по случаю приезда россиянки.

Напомним, Медведева вошла в состав российской сборной по фигурному катанию.

Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду в группу Брайана Орсера. Тутберидзе заявляла, что так и не смогла связаться с Медведевой, когда появились слухи о ее уходе к другому тренеру. Медведева объяснила решение уйти от Тутберидзе, признав, что оно было самым тяжелым в ее жизни.