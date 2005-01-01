На дне Финского залива найден легендарный русский эсминец

В Финском заливе найдено место гибели эскадренного миноносца «Новик», подорвавшегося на мине в 1941 году, сообщил руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

«В рамках совместного проекта финской поисковой командой SubZone и российской экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» в районе мыса Юминда обнаружено место гибели эскадренного миноносца «Новик». Корабль лежит на глубине 75 метров посередине Финского залива», – сообщил Богданов, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что корпус судна разломан на две части из-за подрыва на мине. Носовая часть перевернута, на корме четко читается название корабля на момент гибели – «Яков Свердлов» и герб СССР.

По его словам, на место крушения указал российский историк Михаил Иванов по немецким архивным материалам: там говорилось об ошибочном бомбометании в 1943 году по некоему объекту, который немцы приняли за советскую подводную лодку Щ-406. При этом Щ-406 к тому моменту уже погибла у острова Большой Тютерс.

Гидролокационный поиск, проведенный руководителем SubZone Имми Валлин, показал наличие на дне объекта, по очертаниям похожего на эскадренный миноносец. В результате погружения 16 июня с борта исследовательского судна Yoldia произведена идентификация корабля, зафиксированы повреждения.

Эсминец «Новик» был спущен на воду и зачислен в списки Балтийского флота в 1911 году. Это первый отечественный корабль с паротурбинной силовой установкой, работающей только на жидком топливе. В период Первой мировой войны считался лучшим кораблем в своем классе, послужил мировым образцом при создании эсминцев военного и послевоенного поколения.

«Новик» участвовал в боях Первой мировой войны, в 1917 году был флагманским кораблем минной дивизии Балтфлота. Через год был выведен из боевого состава, но в 1926 году после ремонта и модернизации стал штатным кораблем дивизиона и был переименован в «Яков Свердлов». До ВОВ входил в состав отряда учебных кораблей, в войну выполнял задачи экскортирования, прикрытия действий сил флота, огневой поддержки сухопутных войск.

Корабль подорвался на мине 28 августа 1941 года, когда был направлен для эвакуации защитников Кронштадта. Погибло 114 человек.