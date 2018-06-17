Увиденное в России заставило легендарного футболиста говорить о «позоре» своей страны

В Хорватии нет ни одного стадиона уровня арены «Калининград», и это позор, заявил бывший нападающий хорватской сборной, президент национального футбольного союза Давор Шукер.

«Расстраивает меня только одно, что во всей Хорватии нет ни одной современной арены уровня стадиона «Калининград». И это просто позор, ведь наша сборная занимает 15-е место в мировом рейтинге», – сказал Шукер, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Хорватия является «большой футбольной державой», но в стране «нет новой арены хотя бы даже на 25 тыс. зрителей». «Это не укладывается в голове», – посетовал он.

В то же время Шукер выразил восхищение организацией чемпионата мира в России. «Спасибо вашей стране за гостеприимство, за улыбки на лицах, за отличные рестораны. Вижу, как все в России сейчас живут футболом – от простого таксиста до президента, с которым мы виделись на конгрессе ФИФА», – отметил он.