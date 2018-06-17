Судно с мигрантами достигло берегов Валенсии

Судно «Аквариус» с мигрантами, которых отказались принять итальянские власти, прибыло в Валенсию.

Первая группа из 274 человек прибыла в Испанию на борту корабля, принадлежащего итальянской береговой охране, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

После того, как мигранты сойдут на берег, в порт зайдет «Аквариус» с 106 людьми на борту. Затем в порт зайдет корабль итальянских ВМС, который доставит еще 249 мигрантов.

Уточняется, что в порту Валенсии расположены две палатки Красного Креста, в которых прибывающим мигрантам организуют первые медицинские обследования.

Напомним, ранее правительство Италии запретило заходить в порты страны судну «Аквариус», на котором находятся свыше 600 мигрантов. Франция и Испания осудили отказ Италии принимать беженцев. Мадрид сообщил о готовность принять судно «Аквариус».