Сильное превышение уровня сероводорода зафиксировали в воздухе Москвы

В ночь с 16 на 17 июня «Мосэкомониторинг» зафиксировал превышение предельно допустимых значений по сероводороду в четыре раза на востоке и юго-востоке Москвы.

В московском районе Косино-Ухтомский был отмечен резкий скачок содержания сероводорода в воздухе. В 01:00 мск норма была превышена в 3,98 раза, сообщает RT со ссылкой на «Мосэкомониторинг».

Данные зафиксировала станция экомониторинга «Кожухово», которая производит замеры в районе мусоросжигательного завода №4 и мусорного полигона «Кучино». Позднее фиксировались превышения нормы сероводорода в районах Новокосино, Выхино-Жулебино, Люблино, Печатники и в Рязанском районе.

В апреле в районе Косино-Ухтомский уже наблюдалось превышение предельно допустимой разовой концентрации сероводорода в 4,4 раза.