Сильное превышение уровня сероводорода зафиксировали в воздухе Москвы

В ночь на вторник «Мосэкомониторинг» зафиксировал четырехкратное превышение содержания в воздухе сероводорода на востоке столицы, сообщили в экологической службе.

Так, в полночь в районе Косино-Ухтомский предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода была превышена в 4,4 раза, передает ТАСС.

В Выхино-Жулебино – в 2,2 раза, в Рязанском и Новокосино – в 1,8 раза, в Марьино и Люблино датчики зафиксировали превышение в 1,4 раза.

Утром станция в Кожухово на Лухмановской улице зафиксировала примерно 1,7-кратное превышение нормы уровня сероводорода; в Жулебино (улица Маршала Полубоярова) в 1,5 раза, на улице Головачева концентрация этого газа поднималась немного выше ПДК.

Напомним, запах сероводорода появился в столице в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что запах окончательно исчезнет в январе 2018 года.

В феврале жители Московского региона вновь пожаловались на запах сероводорода.