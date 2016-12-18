Германия вновь оказалась в центре шпионского скандала

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отреагировал на сообщения СМИ о том, что немецкая разведка вела слежку за австрийскими властями.

Журнал Profil, ссылаясь на базу данных о деятельности Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), сообщил, что в 1999–2006 годах Берлин вел слежку за власятми Австрии. В частности, разведка следила за ведомством федерального канцлера, МИДом и минобороны, Палатой экономики и австрийским Интерполом.

Кроме того, немецкая разведка следила за диппредставительствами и международными организациями в Вене, передает РИА «Новости».

Президент Австрии отметил, что страны «являются дружественными», обе входят в ЕС. Он потребовал от Берлина «полного разъяснения» по вопросу, действительно ли «имел место шпионаж и в каких масштабах». Если слежка все еще ведется, то она должна быть немедленно прекращена, заявил Ван дер Беллен.

Funke сообщает, что информацию о слежке проверит комитет Бундестага по контролю за разведывательными службами, результаты собираются обнародовать до конца следующей недели.