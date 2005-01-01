Истребители F-16 ВВС США переброшены в Чехию

В Чехию прибыли истребители F-16 ВВС США, сообщил представитель чешских вооруженных сил Петер Томанек.

Самолеты США прибыли на авиабазу ВВС Чехии в городе Часлав, чтобы принять участие в учениях Sky Avenger. Проведение учений запланировано с 18 по 29 июня, передает ТАСС.

Авиазвено из шести F-16 вместе с истребителями Gripen ВВС Чехии отработают «элементы воздушного боя и дозаправки в воздухе».

Кроме того, от США в учениях примут участие два «летающих танкера» КC-135, которые позднее прибудут на военный аэродром в Пардубице, от Чехии – легкие штурмовики L-159 Alca и вертолеты Ми-24 и Ми-171.