Госдеп посоветовал не ездить в Крым и на Северный Кавказ

Следует избегать поездок в Крым и на Северный Кавказ, заявил госдепартамент США.

Американское внешнеполитическое ведомство посоветовало «пересмотреть планы совершить путешествие в Россию», передает ТАСС.

Госдеп считает, что нужно «избегать любых поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на гору Эльбрус», поскольку, как заявила американская сторона, «там имеют место гражданские беспорядки и терроризм».

Кроме того, Госдеп заявил, что «не следует посещать Крым». По версии Вашингтона, регион якобы «находится под иностранной оккупацией».