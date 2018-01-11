Госдеп предостерег американцев от поездок в Россию

Россия включена в список стран, поездки в которые «подлежат пересмотру», сообщил госдепартамент США.

Гражданам США предлагается «избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности». Уточняется, что «условия в любой из этих стран могут измениться в любое время», передает РИА «Новости».

Все страны Госдепом отнесены к одной из четырех групп. В первую группу стран, по мнению Госдепа, можно ездить, соблюдая обычные меры безопасности, во второй требуется «повышенная осторожность». Третья группа – страны, поездки в которые «подлежат пересмотру». В страны четвертой группы ездить вообще не рекомендуется.

В качестве главной угрозы в России указан терроризм. Кроме того, США утверждают, что американцы в России часто якобы становятся жертвами злоупотреблений, насилия и вымогательств со стороны чиновников и полицейских, передает «Интерфакс».

Гражданам США категорически не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым.