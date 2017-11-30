В США придумали повод, чтобы поставить крест на отношениях с РФ

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11 января, четверг  |  Последнее обновление — 01:26  |  vz.ru
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Евразийский экономический союз предпочитает рубль доллару и евроФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Рублевые расчеты в Евразийском экономическом союзе за последние шесть лет существенно выросли. Этому поспособствовали в том числе и западные санкции против России, чьих торговых партнеров не смущают даже валютные кризисы. Когда же доллар и евро окончательно исчезнут из сделок между пятью членами ЕАЭС?  Подробности...
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Европа и Россия начнут подготовку к отказу от войны санкций

Макрон и Путин встретятся в этом году не один разФото: Philippe Wojazer/Reuters
Введенные против РФ санкции «просто-напросто не сработали», заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Новый руководитель МИД одной из стран ЕС не открыла Америки, однако сделала актуальным вопрос о том, когда же начнется процесс снятия санкций и есть ли шанс на это уже в наступившем году. Главную роль тут может сыграть президент Франции Макрон. Подробности...
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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

Сейчас в России в 1,5 раза больше молодых ученых, чем 17 лет назадФото: Д. Иконников, Е.Четвериков
Еще недавно «утечка мозгов» из России достигала таких масштабов, что пессимисты поспешили похоронить отечественную науку. К настоящему моменту ситуация по части удержания в стране научных кадров выглядит значительно лучше. Но смотреть на проблему нужно шире: есть ли шанс на то, чтобы вернуть уже уехавших ученых с мировым именем? Подробности...
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США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

На долю ракет подводного базирования Trident приходится более 30% развернутых атомных боеголовок СШАФото: кадр из видео
Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра

Ольга Туханина, публицист
Людей шельмуют, грозят 282-й, на них пишут доносы. И этим доносам дают ход. Именно такая практика обостряет любые национальные вопросы до предела. Даже там, где ни о каких национальных вопросах речь изначально и не шла. Подробности...
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Американская общественность нашла новый объект для травли

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          В США придумали повод, чтобы поставить крест на отношениях с РФ

          3 октября 2017 года Джон Мид Хантсман вручил верительные грамоты президенту Путину   10 января 2018, 20:00
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          На российско-американских отношениях можно будет поставить крест, если… Продолжение этой фразы может показаться бессмысленным, ведь контакты двух стран и так находятся на самом низком за три десятилетия уровне. Но посол США в России Джон Хантсман заявил, что все может стать еще хуже. При одном условии.

          Во вторник недавно вручивший свои верительные грамоты президенту Путину посол Джон Хантсман выступал перед американскими конгрессменами. В Вашингтоне тема «русского вмешательства», бывшая, безусловно, главной темой всего 2017 года, уже занимает чуть меньше места, уступая наконец-то случившемуся законодательному прорыву Трампа, но понятно, что с послом в России говорили в первую очередь именно о противодействии «русской угрозе».

          Также понятно, что Хантсман, как написало издание The Daily Beast, «умный, маститый дипломат, и он не собирается говорить законодателям, что все наоборот, даже если из администрации продолжают поступать странные опровержения» – имея в виду, что, хотя Белый дом опровергает эффективность «российского вмешательства» (отрицать сам его «факт» не осмеливается уже ни один чиновник, кроме Трампа), сам посол не будет говорить ничего подобного конгрессменам. И хотя брифинг в комитете по международным делам палаты представителей был закрытым, кто-то из присутствовавших все-таки поделился с прессой информацией о происходившем.

          The Daily Beast пишет, что Хантсман «недвусмысленно заявил, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году», и «серьезно предупредил: российские силы намерены снова вмешаться в американские выборы в 2018 и 2020 годах, а также в выборы в других странах».

          «Не думаю, что Россия выйдет из игры. Путин, возможно, никогда не был настолько силен» – так якобы сказал Хантсман, оценивая шансы на вмешательство России в выборы в США.

          Хантсман сказал, что как бывшего губернатора Юты его особенно беспокоят выборы 2018 года, которые будут проходить на более локальном уровне – в США будут переизбирать треть Сената, всю палату представителей и многих губернаторов. При этом Хантсман «предупредил, что с отношениями между США и Россией будет «покончено», если Кремль попытается вмешаться в промежуточные выборы 2018 года», сообщает The Daily Beast:

          «На российско-американских отношениях можно будет поставить крест».

          При этом Хантсман заявил, что поднимает вопрос вмешательства в выборы на всех встречах с российскими чиновниками, пишет американское издание, отмечая, что в целом тон Хантсмана на этой встрече кардинально отличался от линии поведения Дональда Трампа, который Россию защищает и отказывается признавать ее роль на тех выборах:

          «Замечания Хантсмана вписываются в представление, что высшие должностные лица в администрации, в том числе главы министерств, охотнее, чем президент, готовы выступать с более жесткой риторикой по политическим вопросам, касающимся России».

          Обсуждался и вопрос новых санкций, и посол «пообещал, что администрация Трампа успеет в срок до 29 января ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, которые ведут бизнес с российским разведывательным и оборонным секторами». При этом он ожидает, что новые санкции еще более поколеблют отношения России и США:

          «Он также задался вопросом, не достигнут ли США, вводя дополнительные санкции, «точки падения эффективности» во влиянии на геополитическое поведение России. Он заявил, что такие меры «перестают быть инструментом», если они никого не волнуют».

          Любопытно, что источник The Daily Beast оценил этот скептицизм Хантсмана в отношении новых санкций «как возможный анонс сдвига в американской политике» – то есть как намек на отказ от политики санкций.

          При этом понятно, что у администрации Трампа нет возможности обойти выстроенную Конгрессом систему санкций против России – они закреплены законодательно, и все, что может делать администрация Трампа, так это проводить политику урегулирования отношений с Россией, невзирая на действующие санкции.

          Грубо говоря, санкции работают до того времени, пока в Конгрессе не сложится подходящая для их отмены или смягчения обстановка (это может произойти через год, по итогам новых выборов, а может и через десять лет), а отношения правительств и президентов двух стран восстанавливаются, укрепляются и развиваются. Но для того чтобы позволить себе такую политику, Трамп должен вначале одержать победу (пусть и промежуточную) во внутриполитической борьбе – то есть добиться перехода инициативы в свои руки и смены повестки дня в американских СМИ с антитрамповской на нейтральную. Тогда уйдет в тень и тема «российского вмешательства», являющаяся одновременно ключевой и в блокировании действий Трампа на внутриполитической арене, и в замораживании американо-российских отношений.

          На первый взгляд получается замкнутый круг – без свободы рук на внутреннем фронте Трамп не может развивать отношения с Россией, а отношения с Россией он не может наладить, чтобы не давать пищу кампании по поиску «русского следа» в его победе. Но выход из него есть – это победа Трампа на выборах 2018 года, то есть успешное выступление его сторонников и провал его противников в ходе голосования в этом ноябре.

          Дело в том, что, хотя сейчас республиканцы контролируют и Белый дом, и обе палаты Конгресса, и абсолютное большинство штатов, сам Трамп не может рассчитывать на безусловную поддержку своей партии. Просто потому, что эта партия по большому счету все еще не его – он пришел и к выдвижению, и к победе на выборах вопреки желанию большинства даже республиканского истеблишмента. Именно поэтому его инициативы, как внутриполитические, так и внешнеполитические, весь 2017 год блокировались двухпартийной, а на самом деле надпартийной элитой. Но в ноябре 2018-го пройдут выборы – и в Конгрессе, где, особенно в Сенате, есть немало республиканцев-антитрампистов, могут произойти серьезные изменения. Грубо говоря, Трамп имеет хорошие шансы получить такой состав парламента, в котором он сможет рассчитывать на поддержку своей политики. И тогда уже начнется настоящее, полноценное президентство Трампа.

          И тут русская тема снова становится важной – поддерживаемых Трампом кандидатов будут допрашивать на предмет того, как они относятся к «русскому вмешательству». И не дай Бог кому-нибудь из них вслед за самим Трампом усомниться или недостаточно жестко осудить влияние «руки Путина» на выборы 2016 года – тут же на него будет обращен весь огонь критики американских медиа.

          При этом понятно, что в реальность мифического российского вмешательства еще могут верить простые американцы (опросы показывают, что американские СМИ смогли убедить большинство из них в том, что «Россия причастна»), но уж точно не могут верить сами американские политики. Тем более такие опытные, как Хантсман (среди его опыта еще и потеря поста посла в Китае после довольно откровенного вмешательства во внутренние деле КНР). Зачем тогда посол говорит о том, что Россия собирается вмешаться? И о том, что это поставит крест на американо-российских отношениях?

          Затем, чтобы спустя 10 месяцев сообщить, что этого не произошло благодаря жесткой работе Хантсмана, постоянно напоминавшего своим российским собеседникам о недопустимости вмешательства в американские дела, благодаря принципиальной позиции Конгресса, вставшего на защиту американской демократии и наказавшего Россию санкциями...

          В общем, Америке удалось отстоять свою демократию от хищных лап коммунистического, то есть русского, то есть тоталитарного медведя. А то, что ни демократии, ни покушения на нее не было, – ну зачем об этом говорить в приличном вашингтонском обществе?


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